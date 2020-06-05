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Общество

Никаких рукопожатий и объятий. ДУМК о правилах работы мечетей при коронавирусе

Духовное управление мусульман Кыргызстана разработало требования к работе религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

По ее данным, в мечети можно приходить только в масках. На входе у всех будут измерять температуру.

«Прихожане должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Запрещаются рукопожатия и объятия, в туалетах необходимо соблюдать санитарные и гигиенические нормы. Детям, пожилым и больным не рекомендуется приходить в мечеть», — информирует ДУМК.

Муфтият предлагает прихожанам приходить со своими молельными ковриками. Некоторые из намазов ДУМК рекомендует читать дома и не задерживаться в мечети больше 20 минут.

Духовенство также считает, что намазы сейчас предпочтительнее проводить на открытом воздухе.

Напомним, республиканский штаб разрешил открыть мечети и церкви с 8 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154909/
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