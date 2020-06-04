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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Хорошая новость для верующих: с 8 июня открываются мечети и церкви

С 8 июня 2020 года в Кыргызстане снимаются ограничения на посещение религиозных учреждений. Такое решение принято республиканским оперативным штабом после консультаций с представителями Духовного управления мусульман и других религиозных учреждений страны.

Как отметили в пресс-службе правительства, должен быть обеспечен алгоритм проверок и контроля за соблюдением санитарных норм: ношение масок, измерение температуры при входе, социальная дистанция.

Республиканский штаб напоминает, что на территории республики продолжает действовать карантин, поэтому соблюдение гражданами санитарно-гигиенических норм, в том числе масочного режима в общественных местах, важно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154769/
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