Мама изнасилованной девочки требует, чтобы уволили судью Айбека Эрнис уулу

Мама девочки, изнасилованной в туалете одного из торговых центров столицы, требует уволить судью Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу. Она пояснила 24.kg прочему.

По ее словам, он оправдал подозреваемого в преступлении. Бишкекский горсуд также признал фигуранта невиновным.

Читайте по теме Суд оправдал 18-летнего парня, подозреваемого в сексуальных домогательствах

«22 июня пройдет заседание в Верховном суде. Мы требуем справедливого решения. Преступник должен быть наказан по всей строгости закона. Моей дочке было 13 лет, когда он совершил над ней насилие. Он начал домогаться ее еще в детском лагере, где был помощником вожатого. Надругался позже — в Бишкеке. Это было в 2016 году. Я только спустя два года узнала, что произошло с моей девочкой. Только в 2018-м по факту возбуждено дело. А судья Айбек Эрнис уулу, вместо того чтобы разобраться и вынести объективное и правосудное решение, выпустил насильника на свободу. А я должна какой-то штраф заплатить. Это просто беззаконие и произвол. Нас никто не слышит. Ребенок получил психологическую травму», — рассказала мама потерпевшей.

Сегодня на заседании парламента лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова подняла этот вопрос. Она также потребовала освободить от должности Айбека Эрниса уулу, который оправдал человека, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Напомним, Айбек Эрнис уулу — судья, приговоривший Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова к восьми годам тюрьмы.