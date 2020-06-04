18:23
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Дело таможенников

Бывшего таможенника Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест

Бывшего начальника таможни «Северная» Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Сюжет по теме
Дело таможенников

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы еще вчера. По какой причине суд изменил меру пресечения подсудимому, не уточняется.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154889/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Журналист «Азаттыка» ответил на заявления ГКНБ о взятке от Айеркена Саймаити
Инициативы Тазабека Икрамова не поддержали коллеги: нарушают Конституцию
Дискриминационными назвал законотворческие инициативы Тазабека Икрамова юрист
Родственникам осужденных за коррупцию надо запретить баллотироваться в депутаты
Запретить! Тазабек Икрамов против, чтобы депутатами избирались коррупционеры
Финпол задержал сотрудников Госдирекции автомобильной дороги Бишкек — Ош
Скандал вокруг радиочастот. ГСБЭП возбудила еще одно уголовное дело
Коррупция в Госагентстве связи. Одного из директоров Ala-TV водворили в СИЗО-1
Коррупция в Госагентстве связи. В Бишкеке задержан один из директоров Ala-TV
В парламенте предлагают коррупционеров и их родню лишить права избираться
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Оплачивайте поездки бесконтактно через &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Оплачивайте поездки бесконтактно через «ЭЛСОМ»!
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
4 июня, четверг
18:17
Конфликт на границе. Парламент заслушал информацию первого вице-премьер-министра Конфликт на границе. Парламент заслушал информацию перв...
18:11
Бывшего таможенника Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест
18:05
В городе Ош в канале утонула преподаватель вуза
17:54
Убийство Улана Салянова. Обвиняемый просит проводить процесс в закрытом режиме
17:39
В суде по делу об убийстве Улана Салянова запретили фото- и видеосъемку