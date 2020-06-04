Бывшего таможенника Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест

Бывшего начальника таможни «Северная» Нурбека Айбашева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

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По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы еще вчера. По какой причине суд изменил меру пресечения подсудимому, не уточняется.

Напомним, что скандал разразился на таможне «Северная» в 2018 году. В конце мая сотрудники ГСБЭП задержали бывшего начальника Нурбека Айбашева. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением» и водворили в СИЗО-1.

По версии следствия, при содействии Нурбека Айбашева и других работников таможни компании уклонялись от уплаты пошлин и других необходимых платежей.