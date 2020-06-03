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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

ГСИН опровергает заявление адвоката об избиении Даниэля Ажиева

ГСИН опровергает заявление адвоката обвиняемого в возбуждении национальной вражды Даниэля Ажиева Таалайгуль Токтакуновой о его жестоком избиении в Бишкекском СИЗО-1.

По данным ведомства, утверждения юриста не соответствуют действительности и являются голословными, так как сам подследственный письменно утверждает, что за время содержания в следственном изоляторе никаких побоев и давления со стороны спецконтингента не было.

По информации пресс-службы, в одиночную камеру Даниэль Ажиев попросил перевести сам.

«Своими голословными утверждениями отдельные адвокаты, используя статус защитника права, вводят общественность в заблуждение и всячески пытаются очернить правоохранительные органы, в том числе пенитенциарную систему», — считают в профильном ведомстве.

ГСИН напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Государственная служба исполнения наказаний

Адвокатов просят предоставлять доказательства или факты о насилии и пытках в отношении подзащитных, которые будут проверять совместно.

Ранее, отвечая на вопросы 24.kg, Таалайгуль Токтакунова сообщала, что обращалась к руководству ГСИН, а также в правозащитные организации.

Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154735/
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