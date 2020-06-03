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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Даниэля Ажиева жестоко избивают в СИЗО. Адвокат опасается за его жизнь

Адвокат обвиняемого в возбуждении национальной вражды Даниэля Ажиева Таалайгуль Токтакунова заявила 24.kg, что опасается за жизнь подзащитного.

Юрист сообщила, что ему угрожают заключенные Бишкекского СИЗО-1. «Пока он находился в общей камере, его регулярно избивали, хотели унизить, ему пришлось себе порезы нанести и только после этого его определили в отдельную камеру. Но раны заживают, и администрация следственного изолятора может отправить его опять к спецконтингенту. А этого никак нельзя допустить. Его просто изувечат. Я обратилась к руководству ГСИН, в Национальный центр по предупреждению пыток и к омбудсмену, чтобы посодействовали, помогли Даниэлю. Сокамерники с ним обращались очень жестоко и его возвращать обратно к ним нельзя», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила, что завтра состоится заседание Бишкекского горсуда по рассмотрению меры пресечения Даниэлю Ажиеву. Адвокаты будут ходатайствовать, чтобы его отпустили под домашний арест.

Напомним, Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154688/
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