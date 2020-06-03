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Общество

«Ош — Тазалык» получил 12 новых мусоровозов

Муниципальное предприятие «Ош — Тазалык» получило ключи от 12 новых мусоровозов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, спецтехника закуплена в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития, общая стоимость — 545 тысяч евро. 

Уточняется, что ЕБРР запустил в Оше проект по улучшению утилизации твердых отходов. Общая стоимость — 10 миллионов евро: 50 процентов выделяется в виде кредита, остальное — грант.

«В рамках проекта также предусмотрены строительство мусорного полигона, модернизация инфраструктуры и реконструкция пунктов сбора отходов. В общей сложности на закупку специальной техники для вывоза мусора из проекта ЕБРР предусмотрено 1,9 миллиона евро, на 545 тысяч евро из которых закуплены 12 мусоровозов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в рамках проекта закуплено 32 контейнера за 41,2 тысячи евро, которые сейчас находятся в использовании.

«Ощущается нехватка специальной техники для полноценной уборки города, поэтому мы стремимся к обновлению технической базы. В прошлом году из местного бюджета на данные цели выделили 30 миллионов сомов, на которые приобрели 14 единиц спецтехники. Спецтехника городского «Тазалыка» будет полностью обновлена», — сказал мэр города Таалайбек Сарыбашов.

В муниципалитете также подчеркнули, что ожидается поступление еще 4 машин и 1 тысячи 136 контейнеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154721/
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