Коронавирус выявили у сотрудников Октябрьского и Свердловского акимиатов Бишкека

Коронавирусная инфекция выявлена у сотрудников Октябрьской и Свердловской районных администраций. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Октябрьском акимиате выявили четырех заболевших, в Свердловском — одного.

«Там проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Все сотрудники акимиата лабораторно протестированы — около 100 человек. Сегодня ситуация находится под контролем. Заболевшие находятся на лечении, контактные взяты под домашний карантин», — сказал он.

Напомним, 26 мая 24.kg сообщило, что у сотрудника Октябрьского акимиата подозревают коронавирус. Однако позднее в администрации отметили, что ПЦР-анализ показал отрицательный результат.

В Кыргызстане число зараженных COVID-19 на 3 июня — 1 тысяча 871 человек. Выздоровели 1 тысяча 265, скончались — 20.