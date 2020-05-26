В Бишкеке у сотрудника Октябрьского акимиата подозрение на коронавирус

У сотрудника Октябрьского акимиата подозревают коронавирус. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

По их словам, когда конкретно выявили заболевание у работника, неизвестно. Однако сегодня всем сотрудникам сказали, чтобы не выходили из здания.

«Нам сказали, что приедут медики и возьмут анализы. Но с обеда до сих пор никто к нам не пришел. Сколько ждать медиков, непонятно», — заявили редакции.

В Минздраве 24.kg сообщили, что информации о заболевшем сотруднике акимиата пока нет. Возможно, она появится завтра утром, когда все анализы будут готовы.

На сегодня в стране зарегистрировано 1 тысяча 468 случаев коронавируса.