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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке у сотрудника Октябрьского акимиата подозрение на коронавирус

У сотрудника Октябрьского акимиата подозревают коронавирус. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

По их словам, когда конкретно выявили заболевание у работника, неизвестно. Однако сегодня всем сотрудникам сказали, чтобы не выходили из здания.

«Нам сказали, что приедут медики и возьмут анализы. Но с обеда до сих пор никто к нам не пришел. Сколько ждать медиков, непонятно», — заявили редакции.

В Минздраве 24.kg сообщили, что информации о заболевшем сотруднике акимиата пока нет. Возможно, она появится завтра утром, когда все анализы будут готовы.

На сегодня в стране зарегистрировано 1 тысяча 468 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153879/
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