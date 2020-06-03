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Общество

Увольнение Алексея Петрушевского городской суд признал законным

Бишкекский городской суд признал решение об освобождении Алексея Петрушевского от должности директора центра реабилитации детей и молодежи законным и обоснованным. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, решение судом принято вчера.

Напомним, Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека. 

В последние годы на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились.

В марте 2019 года его уволили с должности директора. Летом возбудили уголовное дело. Петрушевского обвиняли в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. 

Ранее Свердловский районный суд Бишкека признал необоснованным увольнение Алексея Петрушевского с должности директора детского центра

В декабре 2019-го он получил премию Французской государственной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH).

Будут ли адвокаты Алексея Петрушевского оспаривать решение в Верховном суде, пока неизвестно.

В марте 2020 года сотрудникам центра сообщили о его ликвидации. Ранее депутаты Бишкекского городского кенеша предлагали закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154597/
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