17:38
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Общество

Депутат парламента предлагает внести ограничения на празднование юбилейных дат

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел поправки в Закон «О юбилейных мероприятиях в Кыргызской Республики» в первом чтении.

Инициатор законопроекта — депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов отметил, что цель — оптимизировать и упорядочить проведение юбилейных мероприятий для рационального и целесообразного использования бюджетных средств. 

Юбилейными датами для проведения мероприятий общенационального, регионального и корпоративного значения предлагается обозначить 50 лет, 75 лет, 100 лет.

Зиядин Жамалдинов

Зиядин Жамалдинов подчеркнул, что далее можно пышно отмечать каждые последующие 25 лет. «И только в особых случаях решением президента может быть проведено юбилейное мероприятие в иные даты», — пояснил нардеп.

Его коллега Жыргалбек Турускулов поддержал инициативу, отметив, что проведение юбилейных мероприятий необходимо регулировать. Он поинтересовался, сколько стоит одно крупное торжество.

По словам министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, на каждое юбилейное мероприятие необходимо до 2 миллионов сомов.

Депутат Иса Омуркулов предложил изменить формат проведения юбилейных мероприятий. Он также отметил, что это правительство КР должно принимать решение по вопросам проведения торжеств, и добавил — нельзя вносить в закон ограничения в 25 лет.

По итогам рассмотрения законопроект все же одобрен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154572/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Предвыборную агитацию проводить только онлайн и через СМИ предлагает депутат
Депутаты опять инициируют изменения в Налоговой кодекс
Депутаты предлагают развивать в Кыргызстане телемедицину
Один из лидеров движения «Чон казат» Канат Хасанов вызван на допрос в МВД
Депутат Садык Шер-Нияз скрыл, что у него турбизнес, обменки и горнолыжные базы
В Джалал-Абаде стреляли в брата депутата городского кенеша
В парламенте новый депутат Нургазы Айдаров принес присягу
Сравниваем карантинное меню: чем питаются чиновники и простые бишкекчане
Призывы членов движения «Чон казат» грабить олигархов подвергнуты экспертизе
Депутат объяснил, почему против отмены наказания чиновников за контрабанду
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Карантин в&nbsp;Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бишкекчане обращаются в&nbsp;больницы и&nbsp;не&nbsp;знают, где заразились коронавирусом Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом
Бизнес
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
2 июня, вторник
17:34
Убийство Саймаити. ГКНБ заявил о подкупе журналистов Убийство Саймаити. ГКНБ заявил о подкупе журналистов
17:20
Депутат парламента предлагает внести ограничения на празднование юбилейных дат
17:02
В странах Центральной Азии ожидается спад потребления продуктов
16:54
Дело Камиля Рузиева. Правозащитник госпитализирован в больницу
16:46
Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость усиления работы по защите детей