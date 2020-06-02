Депутат парламента предлагает внести ограничения на празднование юбилейных дат

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел поправки в Закон «О юбилейных мероприятиях в Кыргызской Республики» в первом чтении.

Инициатор законопроекта — депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов отметил, что цель — оптимизировать и упорядочить проведение юбилейных мероприятий для рационального и целесообразного использования бюджетных средств.

Юбилейными датами для проведения мероприятий общенационального, регионального и корпоративного значения предлагается обозначить 50 лет, 75 лет, 100 лет. Зиядин Жамалдинов

Зиядин Жамалдинов подчеркнул, что далее можно пышно отмечать каждые последующие 25 лет. «И только в особых случаях решением президента может быть проведено юбилейное мероприятие в иные даты», — пояснил нардеп.

Его коллега Жыргалбек Турускулов поддержал инициативу, отметив, что проведение юбилейных мероприятий необходимо регулировать. Он поинтересовался, сколько стоит одно крупное торжество.

По словам министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, на каждое юбилейное мероприятие необходимо до 2 миллионов сомов.

Депутат Иса Омуркулов предложил изменить формат проведения юбилейных мероприятий. Он также отметил, что это правительство КР должно принимать решение по вопросам проведения торжеств, и добавил — нельзя вносить в закон ограничения в 25 лет.

По итогам рассмотрения законопроект все же одобрен.