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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Утвердить стандарты для медицинских защитных костюмов предлагает Минздрав

Министерство здравоохранения предлагает утвердить «Стандарт организации на медицинское изделие (защитный комбинезон одноразовый) и некоторые меры в сфере его производства и экспорта». Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан в соответствии с протоколом совещания у вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой от 10 апреля 2020 года, а также решением Совета безопасности. На Минздрав и Минэкономики возложена задача утвердить требования и стандарты для медицинских защитных костюмов с учетом экспортоориентированности для запуска отечественного производства.

«В условиях закрытия границ во всем мире и импортоориентированности рынка Кыргызстан столкнулся с трудностями в доступе к средствам борьбы с COVID-19. Проект постановления является одним из решений данной проблемы», — говорится в справке-обосновании.

В Минздраве отмечают, что с одной стороны он позволит отечественным производителям средств индивидуальной защиты реализовывать их, в том числе и за рубежом, с другой — нацелен на оперативное решение вопросов по обеспечению организаций здравоохранения медизделиями. «Это позволит обеспечить внутренний рынок продукцией отечественного производства, тем самым получить независимость страны в этом направлении», — отмечают в ведомстве.

В Минздраве напоминают, что средства индивидуальной защиты, предназначенные производителем для защиты пациентов или медицинского персонала и применения в медицинских целях, относятся к медизделиям и подлежат регистрации.

Кроме того, Минздрав предлагает уменьшить сроки регистрации указанных медицинских изделий до 15 дней.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154563/
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