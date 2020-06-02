Нацстатком: Никаких мероприятий по переписи населения пока не планируется

На сегодня проведение каких-либо мероприятий по переписи населения не планируется. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Напомним, что накануне появилась информация, что медиков Бишкека заставляют проводить подворные обходы и заниматься переписью населения, в то время как это не входит в их функциональные обязанности. Но в Нацстаткоме отмечают, что перепись населения и жилищного фонда изначально планировалось провести в период с 23 марта по 1 апреля 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

«В случае необходимости убедительно просим граждан обращаться за разъяснениями в Нацстатком или ближайшие территориальные органы государственной статистики», — подчеркнули в организации.