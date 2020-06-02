14:35
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Общество

Нацстатком: Никаких мероприятий по переписи населения пока не планируется

На сегодня проведение каких-либо мероприятий по переписи населения не планируется. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Напомним, что накануне появилась информация, что медиков Бишкека заставляют проводить подворные обходы и заниматься переписью населения, в то время как это не входит в их функциональные обязанности. Но в Нацстаткоме отмечают, что перепись населения и жилищного фонда изначально планировалось провести в период с 23 марта по 1 апреля 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

«В случае необходимости убедительно просим граждан обращаться за разъяснениями в Нацстатком или ближайшие территориальные органы государственной статистики», — подчеркнули в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154532/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Перепись населения в Кыргызстане перенесена на неопределенный срок
В Кыргызстане перепись населения отложили на месяц
Массового скопления людей на местных выборах постараются избежать
Перепись населения из-за коронавируса переносить не будут
Цифра дня. $1,2 на человека составят расходы на перепись населения
Перепись населения — 2020. Нацстатком рассказал, для чего ее проводят
Перепись населения — 2020. Нацстатком показал удостоверения переписчиков
Почти треть домов в Бишкеке не имеют нумерации
Перепись населения — 2020. В анкету включены вопросы об интернете и мигрантах
Более 24 тысяч человек задействуют для переписи населения Кыргызстана
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Карантин в&nbsp;Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ Карантин в Кыргызстане. Как богатые чиновники заставили сидеть дома бедный народ
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бишкекчане обращаются в&nbsp;больницы и&nbsp;не&nbsp;знают, где заразились коронавирусом Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом
Бизнес
Оплачивайте топливо через &laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;получайте скидку! Оплачивайте топливо через «О!Деньги» и получайте скидку!
Бакайскрим: коллаборация &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;мороженого Fresco ко&nbsp;дню защиты детей Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
2 июня, вторник
14:33
Дефицит бюджета Кыргызстана достиг 11,2 миллиарда сомов Дефицит бюджета Кыргызстана достиг 11,2 миллиарда сомов...
14:31
Генштаб Вооруженных сил: Земля аэродрома «Кант» останется за Кыргызстаном
14:19
Нацстатком: Никаких мероприятий по переписи населения пока не планируется
14:03
Инцидент на границе. Состояние двух пострадавших кыргызстанцев стабильно тяжелое
14:02
Телеуроки продолжатся. Что готовит Минобразования Кыргызстана к сентябрю