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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Подготовка к выборам? Медиков заставляют проводить перепись населения

Медиков Бишкека заставляют проводить подворные обходы и заниматься переписью населения, в то время как это не входит в их функциональные обязанности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила медиаэксперт Елена Баялинова.

По ее словам, к ней обратились работники первичного звена здравоохранения столицы с просьбой обнародовать ситуацию, которая усугубляет и без того их гнетущее положение, связанное с борьбой с коронавирусом.

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Елена Баялинова заявляет, что заразившимся COVID-19 еще в апреле медикам до сих пор не выплатили обещанные деньги. «Очередная зарплата, несмотря на все чрезвычайные обстоятельства, составила всего чуть больше 4 тысяч сомов. Мало того, в данное время работников многострадального первичного звена мобилизовали, еще и на подворные обходы и перепись», — написала она.

Медиаэксперт процитировала несколько сообщений, которые поступают к ней от медработников.

«Сегодня медсестер нашего Центра семейной медицины насильно отправили на перепись населения. Сначала говорили, что это будет только «Кара-Жигач» и «Алтын-Ордо», которые прикреплены к нашему ЦСМ, а потом отправили в жилмассив «Дордой», — пишет врач бишкекской первички.

Я врач, но не могу понять: для чего нужна эта перепись населения, для COVID? Но после снятия карантина ведь это уже не принесет никакого результата. Миграция у нас большая, сегодня люди проживают по данному адресу, а завтра могут переехать. Может, эти списки для выборов готовят?

Работник первичного звена Бишкека

«Если я где-то не права, то, извините, я уже боюсь всех: пациенты злые, а начальство еще злее», — добавил врач.

Медик отмечает: коллеги возмущаются не от того, что не хотят работать, а потому что это не входит в их функциональные обязанности. Они рассказывают, что семейные врачи, терапевты с высшим образованием и высшей категорией, проработав в «чистой» зоне распространения коронавирусной инфекции, за месяц получили чуть больше 4 тысяч сомов.

Напомним, ранее врач Иссык-Атинского ЦСМ Бектур Апышев тоже писал, что получил такую же сумму.

А знаете, как тяжело работать в такую жару в СИЗ?! Невозможно дышать! Я через день работала в мобильной бригаде в «чистой» зоне, с 9 апреля по 9 мая, и мне оплатили всего 4 тысячи 200 сомов. Вы можете представить, как мне было обидно?!

Работник первичного звена Бишкека

Елена Баялинова опубликовала сообщение другого врача, которого также отправили в подворные обходы для переписи жителей. Помимо этого, медик заметил, что они бывают постоянно в контакте с зараженными коронавирусом. «А может, мы тоже заражены? Правильно ли с нами поступают и не способствуем ли мы распространению инфекции?» — задается вопросом он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154353/
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