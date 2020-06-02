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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В органы прокуратуры с начала 2020 года поступило 68 заявлений о пытках

В органы прокуратуры за пять месяцев 2020 года поступило 68 заявлений о пытках. Об этом 24.kg сообщили правозащитники.

В Коалиции против пыток уточнили, что практически все подсудимые по делам о пытках проходят по двум и даже трем статьям Уголовного кодекса.

«Обычно по статье 305-1 «Пытка» Уголовного кодекса кыргызстанцев оправдывают. Подозреваемые привлекаются к ответственности по другой статье — «Превышение полномочий (власти)» и отделываются штрафом», — отметили в организации.

Активисты добавили, что ранее судами первой инстанции были вынесены решения в отношении 96 человек, обвиняемых в применении пыток и жестоком обращении.

37 человек по статье «Пытка» оправданы, производство по двум делам прекращено.

Неясной остается судьба еще 45 фигурантов: осуждены ли они, оправданы или их дела отправлены на доследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154455/
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