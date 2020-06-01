Медиков заставляют проводить перепись населения. Комментарий Минздрава

С целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, а также по заданию республиканского штаба началась работа по подворовым обходам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на городское управление здравоохранения при мэрии Бишкека.

По словам директора горздрава Бактыгуль Исмаиловой, подворовые обходы проходят в форме опроса жителей.

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«Созданы бригады, состоящие из квартальных, старших по улице, активистов жилых массивов. В опросах принимают участие и медики. Необходимость заключается в том, что люди заболевают и 4-5 дней лежат дома с температурой, кашлем, затрудненным дыханием, но не обращаются за медицинской помощью. Либо же, заболев, люди ходят на работу, посещают общественные места, и, только когда симптомы становятся более серьезными, начинают звонить в кол-центр 118, и к ним выезжают мобильные бригады, а потом выясняется, что у некоторых пациентов тест ПЦР положительный», — сообщила Бактыгуль Исмаилова.

Она отметила, что медицинским работникам категорически запрещается заходить во дворы и в дома.

«Связывать опросы с переписью населения не стоит. К тому же не стоит путать перепись населения и медицинскую перепись, во время которой выясняют, какое количество людей проживает по факту на том или ином участке, сколько детей нуждаются в прививках и так далее. Сейчас в связи с эпидемией она не проводится», — пояснила директор горздрава.

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Кроме того, по словам Бактыгуль Исмаиловой, всем медикам начислили зарплату согласно табелю. По поводу врача, который пожаловался на то, что, проработав в «чистой» зоне распространения коронавирусной инфекции, за месяц получил чуть больше 4 тысяч сомов, она рассказала, что у медика был неправильно оформлен маршрутный лист.

«Она его исправила и подала в Минздрав, так как все проплаты идут через ведомство, там доплаты пересчитают. Это были выплаты за тот период, когда платили 100 сомов за час. Сейчас медики находятся на вахтовом режиме работы. Домой они не уходят, поэтому за май у них будет другая оплата — больше в разы», — подчеркнула Бактыгуль Исмаилова.