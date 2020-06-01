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Общество

Члена СДПК подозревают в мошенничестве. Начато досудебное производство

В Бишкеке на допрос доставили члена СДПК Розу Турксевер. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что она была допрошена в Свердловском РОВД. По предварительным данным, ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ГУВД Бишкека 24.kg подтвердили информацию. По данным ведомства, 27 августа 2019 года с заявлением в милицию обратился гражданин М.Б. Он просил принять меры в отношении Розы Турксевер. Последняя в июле 2017-го вошла к нему в доверие, сказав, что выкупает дом, заняла у него $18 тысяч 500, но долг до сих пор не вернула.

«Заявление зарегистрировано в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В рамках досудебного производства Розе Турксевер вчера, 31 мая, была вручена повестка о явке на допрос в качестве свидетеля к 9.00 1 июня. Однако в указанное время гражданка не явилась, какие-либо причины не указала. Поэтому милиционеры доставили ее в ГОМ-7. Женщину официально допросили, а затем отпустили домой», — проинформировали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154398/
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