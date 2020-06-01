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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Кубатбек Боронов не встретился с жителями Баткенской области. Они недовольны

Жители Баткенской области недовольны, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов не встретился с ними. Видео появилось в Telegram-канале «Сейчас.kg».

«Наши солдаты пришли не для защиты границы и народа, а для защиты вице-премьера Боронова. И гражданин Боронов, не встретившись с народом, не выслушав проблем народа, вышел на нейтралитет, чтобы договориться с министром Узбекистана», — пишут жители.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Кубатбек Боронов встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по произошедшему вчера конфликту между жителями приграничных сел, а также проведет совещание с участием правоохранительных и местных органов власти.

Инцидент начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154375/
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