Кубатбек Боронов не встретился с жителями Баткенской области. Они недовольны

Жители Баткенской области недовольны, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов не встретился с ними. Видео появилось в Telegram-канале «Сейчас.kg».

«Наши солдаты пришли не для защиты границы и народа, а для защиты вице-премьера Боронова. И гражданин Боронов, не встретившись с народом, не выслушав проблем народа, вышел на нейтралитет, чтобы договориться с министром Узбекистана», — пишут жители.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Кубатбек Боронов встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по произошедшему вчера конфликту между жителями приграничных сел, а также проведет совещание с участием правоохранительных и местных органов власти.