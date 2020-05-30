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Общество

Обидно очень. Извинившийся на камеру врач из Канта показал свою зарплату

Врач Иссык-Атинского ЦСМ Бектур Апышев показал, сколько он заработал за апрель: на свой карточный счет он получил 3 тысячи 980 сомов 76 тыйынов за весь месяц. Скриншот со своего счета он опубликовал в Twitter.

«Если вдруг кто считает, что у врачей хорошая зарплата, то вот, примерно, насколько. Есть коллеги, которые могут похвастаться своей зарплатой? Делитесь», — написал врач.

Он отметил, что такие зарплаты у всех врачей в государственных поликлиниках. «Нормальных зарплат у госврачей, к сожалению, нет. Даже если учитывать стаж, степень и так далее», — написал Бектур Апышев.

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В комментариях многие написали, что им очень обидно за врачей. «Обидно очень. Скорее отработку заканчивайте и в частный сектор. Такое государство не заслуживает таких врачей», — советуют Бектуру Апышеву пользователи соцсети.

Напомним, Бектур Апышев писал в Twitter о проблемах в здравоохранении и отсутствии средств защиты у медиков, контактирующих с больными. Руководство заставило его извиниться на камеру. После этого в соцсетях развернулся флешмоб в защиту врачей.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154230/
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