Обидно очень. Извинившийся на камеру врач из Канта показал свою зарплату

Врач Иссык-Атинского ЦСМ Бектур Апышев показал, сколько он заработал за апрель: на свой карточный счет он получил 3 тысячи 980 сомов 76 тыйынов за весь месяц. Скриншот со своего счета он опубликовал в Twitter.

«Если вдруг кто считает, что у врачей хорошая зарплата, то вот, примерно, насколько. Есть коллеги, которые могут похвастаться своей зарплатой? Делитесь», — написал врач.

Если вдруг кто считает, что у врачей хорошая зп, то вот примерно насколько.

Есть коллеги, которые могут похвастаться своей зп?

Делитесь.#Тажадым #зпврача pic.twitter.com/bSfRfgM459 — (@Bektur1130) May 29, 2020

Он отметил, что такие зарплаты у всех врачей в государственных поликлиниках. «Нормальных зарплат у госврачей, к сожалению, нет. Даже если учитывать стаж, степень и так далее», — написал Бектур Апышев.



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В комментариях многие написали, что им очень обидно за врачей. «Обидно очень. Скорее отработку заканчивайте и в частный сектор. Такое государство не заслуживает таких врачей», — советуют Бектуру Апышеву пользователи соцсети.

Напомним, Бектур Апышев писал в Twitter о проблемах в здравоохранении и отсутствии средств защиты у медиков, контактирующих с больными. Руководство заставило его извиниться на камеру. После этого в соцсетях развернулся флешмоб в защиту врачей.