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Общество

В Бишкек из Индии вернулись 16 кыргызстанцев

В Бишкек из Индии вернулись 16 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По данным ведомства, сегодня в столицу прилетел чартерный рейс авиакомпании Air India по маршруту Дели — Бишкек, организованный индийской стороной для вывоза граждан Индии из КР. «В соответствии с договоренностью данным рейсом прибыли 16 граждан Кыргызстана», — говорится в сообщении.

В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154328/
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