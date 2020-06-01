В Бишкек из Индии вернулись 16 кыргызстанцев

В Бишкек из Индии вернулись 16 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По данным ведомства, сегодня в столицу прилетел чартерный рейс авиакомпании Air India по маршруту Дели — Бишкек, организованный индийской стороной для вывоза граждан Индии из КР. «В соответствии с договоренностью данным рейсом прибыли 16 граждан Кыргызстана», — говорится в сообщении.

В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.