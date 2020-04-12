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Общество

Врача, писавшего об отсутствии защитных средств у медиков, заставили извиниться

Врача, писавшего в Twitter о проблемах в здравоохранении и отсутствии средств защиты у медиков, контактирующих с больными, заставили извиниться. Видео распространили сегодня в соцсетях.

Отметим, что Бектур Апышев вел микроблог в Twitter под ником @Bektur1130. Он писал о том, что медикам не выдают СИЗ.

10 апреля Бектур написал, что его вызвали к руководителю больницы за твит о масках. После чего он удалил свой аккаунт из соцсети. Сегодня в интернете выложили видео с его извинениями.

На видео он «признается», что выложил «ложную информацию о некачественных масках». «На самом деле поликлиника имеет полный комплект средств индивидуальной защиты и масок. Прошу прощения за предоставление ложной информации», — сказал врач и демонстративно надел медицинскую маску.

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В соцсетях призывают устроить флешмоб в защиту Бектура Апышева и других врачей, которые боятся говорить правду о том, что сейчас творится в больницах, об отсутствии средств защиты и давлении со стороны руководства медучреждений и властей.

В Кыргызстане на сегодня 377 подтвержденных фактов коронавируса, 63 из них — врачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149903/
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