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Общество

Усыновлять детей станет проще. Минтруда разработало специальный портал

Министерство труда и социального развития разработало портал предоставления услуг по усыновлению. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Улукбек Кочкоров.

По его словам, одним из приоритетов государственной политики является поддержка детей, особенно сирот, в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья. «В указе президента об объявлении 2020-го Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей отмечается необходимость устранения коррупционных рисков», — отметил Улукбек Кочкоров.

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Министр напомнил, что по коррупционным проявлениям в вопросах усыновления к уголовной ответственности привлекались как сотрудники территориальных подразделений, так и первые лица министерства. Существующая система имела много коррупционных рисков. В частности, кандидаты на усыновление должны были вставать на учет в территориальных подразделениях как по месту жительства, так и по месту нахождения ребенка.

«Это создавало трудности. У меня на приеме была семья из Кара-Суйского района. Она 8 лет хочет усыновить ребенка, и им пришлось в девяти районах встать на учет. Только для просмотра информации о ребенке необходимо ездить в разные районы, потому что территориальные подразделения могли предоставлять данные только о тех детях, что зарегистрированы у них. Кандидат не знал, когда его пригласят. Усыновители полностью зависели от настроения наших сотрудников», — отметил он.

Разработанный портал, по словам Улукбека Кочкорова, позволит потенциальным усыновителям получить доступ к статистическим данным детей (пол, возраст, национальность) оставшихся без попечения родителей по всей республике. Затем в онлайн-формате усыновители смогут подать заявление в территориальные подразделения.

«После одобрения заявки, проверки данных через систему «Тундук», получения статуса кандидата в усыновители он получает доступ к сведениям о детях по республике. Ему выдадут уникальный код. Портал предусматривает автоматическое формирование очереди на усыновление, направления на встречу с ребенком, приказа о предварительной опеке/усыновлении без участия наших сотрудников», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154115/
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