Раскол в СДПК. Ирина Карамушкина и Рыскелди Момбеков вышли из состава партии

Депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Рыскелди Момбеков вышли из состава партии СДПК. Об этом 24.kg сообщили члены политсовета.

По их словам, Ирина Карамушкина заявила, что не поддерживает политику партии и не хочет состоять в одних рядах с Адилем Турдукуловым, Кундуз Жолдубаевой и Асель Кодурановой, которых ранее назвала интриганами.

Рыскелди Момбеков, напротив, выразил свою поддержку этим трем сопартийцам, но объявил, что тоже не намерен сохранять членство в объединении, где все против всех.

Не видит себя социал-демократом и Адиль Турдукулов. Он рассказал 24.kg, что тоже сдает партбилет. «У этой партии нет будущего, поскольку рано или поздно из нее выйдут все», — сказал Турдукулов.

Кундуз Жолдубаева как заместитель лидера СДПК зачитала обращение бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Он призвал к консолидации, но не выразил открыто поддержки ни одной из противоборствующих сторон.

Отметим, что сыновья Атамбаева Сеид и Кадырбек создали новую партию «Социал-демократы Кыргызстана». Однако она пока официально не презентована. Новое объединение использует атрибутику и символику СДПК. Сыновья бывшего главы государства заявили, что СДК примет участие в парламентских выборах — 2020.

По закону Алмазбек Атамбаев не может быть членом двух партий. Из-за раскола, произошедшего в рядах социал-демократов, и в связи с созданием новой политорганизации ему придется определиться, какую из двух партий он будет поддерживать. Сложившаяся ситуация неоднозначна: СДПК — партия, которую Атамбаев создал сам. СДК — партия, которую создали его сыновья. В обеих структурах его единомышленники и соратники.

Напомним, что бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководит депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова. Ранее член политической организации Адиль Турдукулов заявил, что в политсовете СДПК возмущены действиями сыновей бывшего главы государства — Сеида и Кадырбека. Они якобы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.