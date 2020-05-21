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Общество

В СДПК Атамбаева возмущены действиями сыновей бывшего президента страны

В политсовете СДПК бывшего президента страны возмущены действиями сыновей Алмазбека Атамбаева — Сеида и Кадыра. Член политической организации Адиль Турдукулов рассказал 24.kg, в чем причина разногласий.

По его словам, Сеид и Кадыр Атамбаевы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.

«Они не являются членами политсовета партии, соответственно, не могут принимать какие-то принципиальные решения и делать заявления. Мы узнаем из СМИ и соцсетей, что происходит в партийных рядах. Это неправильно. Братья говорят, что пойдут на выборы, утверждают, что внесены изменения в устав партии. Но ничего подобного мы не обсуждали на партийных собраниях или на заседании политсовета», — рассказал Адиль Турдукулов.

Кадыр и Сеид проводят какие-то мероприятия, встречаются с людьми, и все это от имени СДПК. Их действия не согласованы с политсоветом.

Адиль Турдукулов

Напомним, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководит депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153470/
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