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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рейды в парках Бишкека: будут проверять соблюдают ли санитарные нормы горожане

В парках и скверах Бишкека будут проходить рейды, в ходе которых проверят, как горожане соблюдают санитарно-гигиенические нормы. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулебаев.

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Ранее чиновники города сообщили, что парки открылись, и главе муниципального предприятия «Городские парки» Каличе Умуралиевой поручено обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм.

«Муниципальное предприятие будет заниматься тем же, чем и ранее: обеспечением чистоты. Как оно может обеспечить соблюдение гигиенических норм? Следить, чтобы люди носили маски, соблюдали дистанцию — это задача других органов. В каждом районе есть специальные группы акимиатов, куда входят санврач, сотрудники милиции. Они будут патрулировать, рекомендовать гражданам соблюдать все нормы: маски, дистанцирование, личную гигиену», — отметил он.

Балбак Тулебаев добавил, что детские площадки в парках пока остаются закрытыми, потому что там всегда собирается много людей.

Ответственные чиновники продолжают противоречить друг другу. Вчера заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев рассказал о масочном режиме. Он отметил, что на улице маски носить не надо. На свежем воздухе они не нужны. Требование масочного режима распространяется только на закрытые помещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153793/
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