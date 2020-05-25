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Общество

Долгожданная новость: мэрия Бишкека наконец открывает парки для прогулок

Мэрия Бишкека откроет парки и бульвары для прогулок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, главе муниципального предприятия «Городские парки» Каличе Умуралиевой поручено обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм. При этом в мэрии просят горожан быть бдительными и во время прогулок соблюдать дистанцию.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Бишкеке заработал муниципальный транспорт. Разрешена работа торговых центров, фитнес-клубов, спортивных залов и бассейнов. Закрытыми пока остаются детские площадки и фуд-корты в торгово-развлекательных центрах, а также детсады.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153770/
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