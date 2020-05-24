19:29
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 9 тысяч тестов необходимо для проверки заключенных на коронавирус

9 тысяч тестов необходимо для проверки на коронавирус заключенных, содержащихся в исправительных учреждениях. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, руководство ГСИН обратилось к Минздраву предоставить необходимое количество экспресс-тестов. «Никто из осужденных и подследственных, находящихся в Бишкекском СИЗО-1, с жалобами на характерные признаки COVID-19 в медчасти не обращался. Но ввиду того, что у пятерых сотрудников выявлены подозрения на инфекцию, мы решили протестировать и спецконтингент», — отметили в ГСИН.

В ведомстве уточнили, что болезнь у сотрудников протекает бессимптомно и они находятся в обсервации на карантине.

Ранее сообщалось, что у четырех медиков, работающих в колониях, диагностирован COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153723/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
У экс-торага Жогорку Кенеша Мукара Чолпонбаева были сопутствующие заболевания
От коронавируса скончался экс-спикер парламента Кыргызстана Мукар Чолпонбаев
Минздрав: Носить маски на свежем воздухе нет необходимости
В Бишкеке проверили 3 тысячи предприятий на соблюдение санитарных норм
В Кыргызстан вернулись 413 граждан из Оренбургской области
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Минздрав Кыргызстана готовится ко второй волне коронавируса
В Кыргызстане за сутки заразились коронавирусом еще двое медиков
В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 43&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1313 В Кыргызстане зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Всего — 1313
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
24 мая, воскресенье
19:00
Цифра дня. 9 тысяч тестов необходимо для проверки заключенных на коронавирус Цифра дня. 9 тысяч тестов необходимо для проверки заклю...
18:43
В отношении советницы мэра начата проверка по факту выдачи пропусков во время ЧП
17:34
Новый асфальт уже провалился на улице Садыгалиева в Бишкеке
17:10
Массовая прописка. Избиратели с новыми паспортами смогут голосовать на выборах
16:25
Депутат Тынчтык Шайназаров не считает поправку в закон об НКО дискриминационной