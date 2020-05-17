У четырех медиков, работающих в колониях, выявили коронавирус

У четырех сотрудников Минздрава, которые работают в колониях, выявили коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в колониях работают сотрудники Минздрава. Те, у кого выявили коронавирус, сейчас проходят лечение.

«Сотрудники СИЗО-1 и исправительной колонии № 27 проходят лечение от коронавируса. Всех контактных лиц мы проверяем, эта ситуация под контролем», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Всего на сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 138 случаев заражения коронавирусом, 804 человека вылечились.