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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев выздоровел от коронавируса

Бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев вылечился от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Нуриля Чолпонбаева.

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По ее словам, сейчас он борется с последствиями инфекции.

«Показатели средние, дышит через аппарат ИВЛ, ест, идем на поправку. Нужно только время. Спасибо всем переживающим, к сожалению, не могу подробно написать, как и чем лечат, но, когда папу выпишем, обязательно напишу», — заключила она.

Напомним, о том, что бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев заразился коронавирусом стало известно 15 мая. Мукару Чолпонбаеву 70 лет.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153676/
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