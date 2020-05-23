Мы еще надеемся на диалог. Детские сады требуют разрешить им работать с 1 июня

Представители Ассоциации детских образовательных организаций обратились к властям страны с требованием разрешить работать детским садам и яслям с 1 июня.

Уточняется, что это уже третье обращение от сообщества частного образовательного сектора.

«На предыдущее письмо от 7 мая о возможности функционирования частных детских садов и центров мы получили отписку от Санитарно-эпидемиологической станции Бишкека с формулировкой о невозможности функционирования частных дошкольных образовательных организаций. Мы не мигранты, прибывшие из Соль-Илецка, которых после бунта и закидывания камнями правоохранительных органов отправили домой. Мы все еще ищем цивилизованные формы обращений. После информации, что организации в сфере дошкольного образования не имеют права осуществлять свою деятельность и вошли в список запрещенных в условиях поэтапного возобновления экономической деятельности, мы вновь требуем, чтобы нас услышали», — говорится в обращении.

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Представители ассоциации просят признать, что после двухмесячного заключения в стенах дома, во дворах наблюдаются массовые скопления детей разных возрастов и взрослых, совместные прогулки по улицам, рынкам и торговым центрам без масок и дистанций.

«И власти не способны контролировать этот процесс. Неконтролируемые, неорганизованные и небезопасные скопления, подпольная деятельность надомных групп и контакты детей продолжатся и увеличат риски распространения вируса», — отмечают обратившиеся.

Министерство образования издало приказ от 20 мая о временном приостановлении работы государственных и муниципальных дошкольных и внешкольных образовательных организаций, которые рекомендуется отправить в отпуск с 1 июня.

Но, как подчеркивают в ассоциации, частный сектор образования, по вине государства не может обеспечить выполнение норм труда.

«Мы требуем в срочном порядке пересмотреть возможность функционирования детских дошкольных образовательных организаций и включить частные дошкольные образовательные организации в перечень видов разрешенной экономической деятельности с 1 июня. Дети дошкольного возраста не могут оставаться дома самостоятельно. Это опасно после двухмесячной изоляции, они нуждаются в присмотре, уходе, питании и социализации», — говорится в обращении.

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Педагоги отмечают, что являются законопослушными налогоплательщиками, поэтому имеют конституционное право получать поддержку от государства и просят предоставить реальные меры поддержки для бизнеса: льготный период налогообложения по подоходному налогу и социальным выплатам, снижение ставки коммунальных расходов с промышленного тарифа, на тариф для населения и льготное субсидирование для восстановления деятельности организации.