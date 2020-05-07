Педагоги детсадов возмущены двойными стандартами правительства. Открытое письмо

У многих родителей рабочий график возобновляется с 11 мая. Они ждут от нас разрешения привести детей в сад, так как не имеют возможности оставить их дома или на попечение родственников. С кем они должны оставить своих детей, если детсады не имеют права осуществлять свою деятельность с 11 мая?

«Сейчас остро стоит вопрос, как планировать нашу работу дальше в этой ситуации неопределенности, как помочь своим сотрудникам, как договариваться с арендодателями, из каких средств платить коммунальные услуги, налоги, социальные выплаты, кредиты? Наша деятельность является социальным заказом государства. Единственный источник финансирования — это оплата от родителей. Мы уже поняли и смирились, что на помощь государства нам рассчитывать не приходится», — говорится в тексте.

Власть демонстрирует свою несостоятельность и некомпетентность, судя по противоречиям в декларировании антикризисных мер. Из обращения Ассоциации детских образовательных организаций

«Нас обязали сохранить оплату труда персоналу, но для этого у нас нет средств, и субсидиями нас не обеспечивают. Надеяться мы можем только на себя, но и сейчас мы не знаем, как поступить и как долго это будет длиться. Учителя, педагоги и воспитатели — самая уязвимая категория. Они сейчас без работы и без средств к существованию. И пополняют армию голодных, безработных и возмущенных, готовых в любой момент выйти на митинги. Оставить их без средств к существованию еще на один месяц означает, что мы можем потерять коллектив, который формировался годами, так как они пойдут искать работу в других сферах, чтобы содержать свою семью», — пытаются достучаться до чиновников педагоги детсадов.

Вопреки заявлениям правительства, ведутся двойные стандарты по отношению к деятельности детских образовательных учреждений разной форм собственности. Есть подтвержденная информация, что в государственных и ведомственных садах формируются дежурные группы для детей госслужащих (врачей, милиционеров).