Генпрокуратура саботирует решение вопроса о массовой прописке избирателей

Член ЦИК Атыр Абдрахматова обвиняет Генпрокуратуру в саботаже решения вопроса о массовой прописке граждан в городах, где должны состояться местные выборы.

По ее словам, надзорный орган предоставляет февральские данные о том, что в Оше по отдельным адресам зарегистрированы 4 тысячи 600 граждан, ранее прибывших из других районов. Аналогичная ситуация в Караколе и Балыкчи. Установлено, что в этих городах с нарушениями получили прописку 2 тысячи 599 жителей пригородных сел.

«Уже четыре месяца надзорный орган говорит об одном и том же. Ведь, по данным той же ГРС, в южной столице уже четверть массово прописанных успели паспорта поменять» — сказала Атыр Абдрахматова.

Неизвестно, вручены ли уведомления о подозрении в совершении преступления по факту регистрации 40 тысяч граждан в Оше, 7 тысяч — в Токмаке, почти 4 тысяч — в Караколе. Атыр Абдрахматова

В ЦИК также добавили, что будут отдельно поднимать вопрос с массовой пропиской граждан, поскольку списки избирателей на местные выборы были уже утверждены.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.