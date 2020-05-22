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Общество

На границе с Казахстаном очередь из большегрузов не уменьшается

На границе с Казахстаном у контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек» не уменьшается очередь из фур. Об этом сообщает Telegram-канал «Сейчас».

Напомним, в Пограничной службе Кыргызстана 24.kg заявили, что представители казахской стороны ввели дополнительные требования еще в конце февраля, то есть до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому очень долго проверяют грузовой транспорт. 

Ранее казахстанский комитет по доходам сообщал, что на границе осуществляются проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактура, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153559/
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