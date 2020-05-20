На границе с Казахстаном вновь образовалась очередь из большегрузов

На границе с Казахстаном у контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» опять выстроилась очередь из фур. Об этом сообщает Telegram-канал «Короче».





В Пограничной службе Кыргызстана 24.kg заявили, что представители казахской стороны ввели дополнительные требования еще в конце февраля, то есть до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому очень долго проверяют грузовой транспорт. «Заместитель министра экономики сегодня выезжал на КПП. Работу по урегулированию ситуации проводим не мы», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, ранее казахстанский Комитет по доходам сообщал, что на границе осуществляются проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактура, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы.

В Министерстве экономики КР считают, что подобные действия являются скрытым таможенным контролем и это в корне противоречит нормам союза и нарушает положения статьи 25 Договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения товаров на внутреннем рынке объединения.