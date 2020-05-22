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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан из Оренбурга возвращаются 448 граждан

Кыргызстанцы, находившиеся в Бузулукском районе Оренбургской области (Россия), пересекли российско-казахстанскую границу для дальнейшего следования в Кыргызстан. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, после пересечения границы 448 граждан пересадили в 9 автобусов, предоставленных правительством Кыргызстана. Они единой колоной поедут в сторону казахстанско-кыргызской госграницы. Сопровождать автобусы будет дорожная полиция РК.

В штабе отметили, что транзитный коридор предоставлен благодаря достигнутым договоренностям между президентами Кыргызстана и Казахстана Сооронбаем Жээнбековым и Касым-Жомартом Токаевым.

«МИД КР еще раз настоятельно призывает кыргызстанцев, находящихся на территории России, воздержаться от следования в Оренбургскую область в связи с тем, что российско-казахстанская государственная граница все еще остается закрытой», — добавили в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153543/
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