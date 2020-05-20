В ГСИН перестали опровергать коронавирус у сотрудников и рассказали подробности

В ГСИН прокомментировали сообщение замминистра зравоохранения Нурболота Усенбаева о заражении коронавирусом трех сотрудников ИК № 27 в селе Молдовановка.

По данным ведомства, медицинская служба ГСИН совместно с работниками Министерства здравоохранения провела проверку на COVID-19 сотрудников Бишкекского СИЗО-1, ИК № 47, а также ИК № 2, 3, 27, 31, расположенных на территории Чуйской области.

«При возникновении подозрений работники направляются в Городскую лабораторию вирусологии при Госсанэпидстанции. По итогам проверки в начале мая четверо сотрудников с подозрением на коронавирус были помещены в Республиканскую инфекционную больницу, в том числе один работник СИЗО-1 с диагнозом «пневмония». Жалоб на ухудшение состояния здоровья от них не поступало. Проводятся необходимые мероприятия по выявлению контактных лиц. У отдельных сотрудников учреждения № 27 повторно взяты ПЦР-анализы. Двое работников ИК № 27 с подозрением на коронавирус госпитализированы, а сотрудница СИЗО-1, у которой были подозрения на COVID-19, выписана на домашний карантин. Таким образом, в инфекционной больнице на сегодня находятся пять работников ГСИН, один — с подозрением в ведомственном госпитале. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет», — рассказали в ГСИН.

Ранее сообщалось, что у четырех медиков, работающих в колониях, диагностирован COVID-19.