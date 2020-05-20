16:33
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ГСИН перестали опровергать коронавирус у сотрудников и рассказали подробности

В ГСИН прокомментировали сообщение замминистра зравоохранения Нурболота Усенбаева о заражении коронавирусом трех сотрудников ИК № 27 в селе Молдовановка.

По данным ведомства, медицинская служба ГСИН совместно с работниками Министерства здравоохранения провела проверку на COVID-19 сотрудников Бишкекского СИЗО-1, ИК № 47, а также ИК № 2, 3, 27, 31, расположенных на территории Чуйской области.

«При возникновении подозрений работники направляются в Городскую лабораторию вирусологии при Госсанэпидстанции. По итогам проверки в начале мая четверо сотрудников с подозрением на коронавирус были помещены в Республиканскую инфекционную больницу, в том числе один работник СИЗО-1 с диагнозом «пневмония». Жалоб на ухудшение состояния здоровья от них не поступало. Проводятся необходимые мероприятия по выявлению контактных лиц. У отдельных сотрудников учреждения № 27 повторно взяты ПЦР-анализы. Двое работников ИК № 27 с подозрением на коронавирус госпитализированы, а сотрудница СИЗО-1, у которой были подозрения на COVID-19, выписана на домашний карантин. Таким образом, в инфекционной больнице на сегодня находятся пять работников ГСИН, один — с подозрением в ведомственном госпитале. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет», — рассказали в ГСИН.

Ранее сообщалось, что у четырех медиков, работающих в колониях, диагностирован COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153356/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Таласа рассказал, как надо ставить на место бунтарей из Соль-Илецка
Республиканский штаб напоминает: Соблюдение санитарных норм строго обязательно
Жаныш Бакиев переболел коронавирусом. Лечился в Минске
Детское отделение Наццентра онкологии закрыли на карантин
Государство не помогает, а тащит назад. Как бизнес выживает на карантине
Карантинные посты вокруг Бишкека пока будут работать в прежнем режиме
Бунтари из обсервации на базе «Ганси» теперь жалуются на плохие условия в Таласе
У трех сотрудников исправительной колонии в Молдовановке выявлен коронавирус
Новые правила проезда в общественном транспорте: маски и дистанция обязательны
Из новых случаев заболевания коронавирусом 7 — завозные
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
В&nbsp;Бишкеке торговые центры откроют 21&nbsp;мая. Фуд-корты запускать не&nbsp;будут В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
Бизнес
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
20 мая, среда
16:21
Пять самолетов в лизинг хочет купить государственная авиакомпания «Кыргызстан» Пять самолетов в лизинг хочет купить государственная ав...
16:10
В ГСИН перестали опровергать коронавирус у сотрудников и рассказали подробности
16:01
Мигранты из палаточного лагеря под Оренбургом: холод, голод, ссоры из-за еды
15:50
Продажа радиочастот. Пресс-служба правительства ответила Жанару Акаеву
15:41
Глава Таласа рассказал, как надо ставить на место бунтарей из Соль-Илецка