Чиновники, уличенные в массовой прописке избирателей, отделались выговорами

Чиновники, уличенные в массовой прописке избирателей в городах Оше, Караколе и Токмаке, отделались строгим выговором и служебным несоответствием. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По словам члена комиссии Гульнары Джурабаевой, массово прописывать граждан в преддверии выборов и тем самым искусственно раздувать списки избирателей — это уголовно наказуемое деяние. Другой представитель ЦИК Атыр Абдрахматова заявляла, что без решения вопроса массовой прописки в правовом поле продолжать выборы будет фарсом.

«В отношении массово прописанных должно быть решение правоохранительных органов, на основании которых эти люди не будут в рамках закона включены в списки избирателей. ГРС должна предоставить данные, сколько из массово прописанных в Оше, Токмаке и Караколе уже успели поменять паспорта или поменять отметку в паспорте», — сказала Атыр Абдрахматова и добавила, что эти граждане не будут включены в списки избирателей.

Как бы это ни звучало неприятно, но нам важно любое решение принимать строго в рамках закона, а не обосновывать это «политикой» времени и ситуации. Атыр Абдрахматова

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.