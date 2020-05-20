Тестирование «Алтын Тамга» пройдет в режиме реального времени

Тестирование «Алтын Тамга» для выпускников, претендующих на аттестаты особого образца, пройдет в режиме реального времени. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, решение принято после проработки нескольких вариантов конкурса, обсуждения с экспертами и практиками системы образования.

Проведение тестирования запланировано на 12-19 июня.

«Во время конкурса каждому участнику выдадут отдельный планшет. Выпускники будут сдавать тест в реальном времени по четырем предметам, результаты подведут по завершении. Общие итоги будут немедленно доступны как выпускнику, так и наблюдающим экспертам. Онлайн-программа и соответствующее техническое оборудование с тестами для данного формата подготовлены», — добавили в ведомстве.

Итоговая государственная аттестация «Алтын тамга» будет проведена в областных центрах (Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол), здания продезинфицируют, между выпускниками будет сохранена социальная дистанция, каждому выпускнику предоставят индивидуальные средства защиты.

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В министерстве привели аргументы, почему тестирование решили провести в режиме реального времени. «Во-первых, выпускники учились в реальном формате в течение 10 лет и трех четвертей, и только последний квартал — дистанционно. При этом учащимся были предоставлены ресурсы для электронного обучения, показаны телевизионные уроки, предоставлены учебные материалы и обратная связь с учителями. Во-вторых, каждая оценка должна быть объективной и оправданной. Такая независимая оценка исключает коррупционные риски», — считают в ведомстве.

Участие в итоговой государственной аттестации «Алтын тамга» не является обязательным, каждый кандидат участвует добровольно.

По данным Министерства образования и науки, в 2019-2020 учебном году 1 тысяча 420 учащихся претендуют на получение аттестата особого образца. В прошлом году в конкурсе «Алтын тамга» принимал участие 1 тысяча 51 школьник, 182 ученика получили аттестат особого образца.

Напомним, ранее выпускники обратились с требованием к Министерству образования и науки отменить тестирование.