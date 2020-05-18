В обсервации «Семетей» останутся 19 кыргызстанцев, приехавших из Соль-Илецка

В обсервации «Семетей» на бывшей американской авиабазе под наблюдением медиков останется 19 человек. Остальных выпишут на домашний карантин. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, останутся граждане, которые входят в число близких контактных выявленных сегодня 43 положительных случаев.

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«Медицинские работники будут работать в обсерваторе в штатном режиме до 22 мая, после на смену приступит новая группа. Ответственный за обсервацию врач будет работать до 7 июня согласно приказу МЗ КР», — отметили в штабе.

Напомним, что сегодня кыргызстанцы, находящиеся в обсервации, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.

7 мая из Соль-Илецка на родину вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. А сегодня стало известно еще о 43 зараженных. Всех, у кого выявлен COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.