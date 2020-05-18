Часть заразившихся COVID-19 госпитализировали в Национальный центр фтизиатрии

Новых заразившихся COVID-19 из обсервации на бывшей американской базе госпитализировали в Национальный центр фтизиатрии. Информацию 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Они находятся в отдельном стационаре со всеми условиями», — отметил он.

Напомним, в апреле Минздрав сообщал, что в Национальном центре фтизиатрии создали специализированное отделение для пациентов с COVID-19 — в изолированном от основного корпуса здании с соблюдением всех необходимых мер инфекционного контроля.

Сегодня стало известно еще о 43 новых заразившихся коронавирусной инфекцией кыргызстанцах, вернувшихся из Соль-Илецка (Оренбургская область России), которые находились в обсервации на территории бывшей американской базы.