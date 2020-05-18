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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Глава Иссык-Кульской области рассказал, как будет спасать туристический сезон

Глава Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев считает, что в этом году упор надо сделать на развитие внутреннего туризма. Об этом он сообщил на брифинге.

По словам чиновника, по итогам мониторинга сферы туризма за 2019 год, от общего количества посетивших регион туристов 83 процента — граждане Кыргызстана, 14 процентов — граждане стран СНГ, 2 процента — представители государств Европы и 1 процент — граждане других стран.

«В этом году мы сделаем упор на развитие внутреннего туризма. Сейчас ведутся ремонтные и подготовительные работы в пансионатах и санаториях», — отметил Акылбек Осмоналиев.

Ранее МВФ опубликовал свой прогноз, согласно которому глобальный спад в туризме будет способствовать сдерживанию роста, особенно в странах, где поступления от этой сферы занимают большой процент ВВП или экспорта. По мнению экспертов, в Кыргызстане падение составит четыре процента по итогам 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153118/
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