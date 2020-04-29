Падение ВВП на 4 процента по итогам 2020 года в Кыргызстане прогнозирует МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Кыргызстана на 4 процента по итогам 2020 года. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития региональной экономики» Международного валютного фонда.

При этом отмечается, что уже в 2021-м рост экономики страны будет самым высоким в регионе Кавказа и Центральной Азии. По предположениям экспертов МВФ, он составит 8 процентов.

По итогам текущего года цены в КР вырастут на 10,6 процента.

В следующем году также не стоит ждать замедления инфляции. Темпы ее роста хоть и немного замедлятся, но все равно будут достаточно высокими — 7,2 процента.

«Влияние импорта от торговых партнеров, которых затронул коронавирус, на ситуацию в экономике велико как для экспортеров, так и для импортеров нефти. Около 35 процентов импорта в республике приходится на Китай. Больше чем 40 процентов товаров Узбекистан ввозит из государств Азии и Европы, которых затронула пандемия COVID-19. Из-за перебоев с поставками товаров наблюдаются снижение налоговых поступлений и скачки внутренних цен (Кыргызстан, Таджикистан). Глобальный спад в туризме также будет способствовать сдерживанию роста, особенно в странах, где поступления от туризма занимают большой процент ВВП или экспорта (Армения, Грузия, Кыргызстан)», — говорится в отчете.