Прибывшие из Соль-Илецка продолжают бунтовать: в обсервацию приехал чиновник

В обсервацию, где размещены прибывшие из города Соль-Илецка (Оренбургская область РФ), приехал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Об этом 24.kg он сообщил сам.

По его словам, на территории обсервации продолжается стихийный митинг. На бывшей американской авиабазе «Ганси» собралось около ста человек. Они требуют, чтобы их отпустили домой. Ехать в инфекционную больницу отказываются.

Люди ведут себя агрессивно и не слушают медиков.

«Нам, медикам, страшно тут находиться. Мы боимся за свою жизнь», — сообщили врачи, которые работают в этой обсервации. По их словам, в обсервации не соблюдаются условия карантина, на просьбы медиков соблюдать режим самоизоляции люди отвечают отказом.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. В четверг в больницу положили маму с ребенком. Они также приехали из Соль-Илецка. А сегодня стало известно еще о 43 зараженных.