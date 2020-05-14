Последнего звонка и выпускного в школах Кыргызстана не будет

Последнего звонка и выпускного в школах не будет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, это связано с тем, что правительство отменило все торжественные мероприятия в связи с коронавирусом для обеспечения безопасности и здоровья.

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«Школам рекомендовано издать приказ, составить списки для вручения аттестатов выпускникам. Приглашать не более 3-5 человек, чтобы не создавать массовых скоплений. Или классный руководитель может сам разнести аттестаты», — отметили в ведомстве.

Напомним, учебный год завершается в дистанционном режиме 30 мая. Кроме того, отменены выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов. Специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся.