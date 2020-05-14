В Кыргызстан из Кувейта и Катара сегодня вернулись 107 граждан

Сегодня в Бишкек из Кувейта и Катара вернулись 107 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает МИД.

По данным ведомства, рейс выполнила авиакомпания Jazeera Airways по маршруту Эль-Кувейт — Доха — Бишкек. Вместе с кыргызстанцами прибыл 31 гражданин Казахстана. Их вывезли специальным транспортом на родину.

Ранее глава МИД Чингиз Айдарбеков рассказал, что с просьбой о помощи в возвращении в Кыргызстан в загранучреждения ведомства обратились 8 тысяч 712 граждан, находящихся в 52 странах.

С момента вспышки коронавируса из зарубежных стран на родину возвращены 9 тысяч 196 кыргызстанцев из 23 стран мира.