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Общество

Более 8,7 тысячи кыргызстанцев из 52 стран мира хотят вернуться на родину

С просьбой о помощи в возвращении в Кыргызстан в загранучреждения МИД обратились 8 тысяч 712 граждан, находящихся в 52 странах. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков.

По его словам, с момента вспышки коронавируса из зарубежных стран авиационным и наземным транспортом в Кыргызстан уже возвращены 9 тысяч 196 кыргызстанцев из 23 стран мира. За последние 12 дней проработано возвращение 995 кыргызстанцев.

Чингиз Айдарбеков добавил, что еще около 1 тысячи кыргызстанцев вернутся в мае: Катар (36 человек), Иран, Стамбул, Франкфурт-на-Майне, Москва (402), Южная Корея, Беларусь (37).

«Посольства и генконсульства работают бесперебойно, внимательно относятся ко всем обращениям. Постоянно обновляются списки кыргызстанцев. На выделенные финансовые средства посольства в России, генконсульство в Дубае решают вопросы оплаты проживания, обеспечивают питанием. Ответственность за использование средств несут диппредставительства, они предоставят отчет», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152570/
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