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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Адвокат отказалась участвовать в суде из-за угрозы коронавируса

В Первомайском районном суде Бишкека из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не состоялось судебное разбирательство. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, подзащитный, содержащийся в СИЗО-1, приехал на заседание с высокой температурой.

«Мой подзащитный Сергей Фищенко температурит второй день, но его привезли в суд. В помещении, где ожидают начала процесса обвиняемые, содержатся другие заключенные, в том числе из СИЗО ГКНБ. Они сидят в одной камере с больным человеком. Это напрямую является угрозой как для них, так и для других участников процессов. Заключенных из СИЗО ГКНБ и СИЗО-1 содержат вместе в одной клетке, что также является нарушением санитарных норм», — сказала Чынара Джакупбекова.

В пресс-службе ГСИН 24.kg заявили, что никаких жалоб на здоровье от Сергея Фищенко не поступало.

«Перед этапированием в суд заключенных проверяют тепловизорами на наличие температуры. Гражданин России Сергей Фищенко не жаловался на состояние здоровья врачам СИЗО. Информация о том, что у него второй день температура, не соответствует действительности», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152701/
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