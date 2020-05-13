Блокпосты на въезде в села Байтик, Кой-Таш, Арашан, Заречное установлены законно

Блокпосты на въезде в села Байтик, Кой-Таш, Арашан и Заречное установлены по распоряжению глав айыл окмоту и с согласия полпреда правительства в Чуйской области Алтынбека Намазалиева. Информацию 24.kg подтвердил он сам.

По словам чиновника, при режиме ЧС, который действует по всей стране с 22 марта, ограничение на въезд — оправданная и необходимая мера.

«Председатели айыл окмоту со мной свои указания согласовали. Как только ввели послабления, горожане стали выезжать за город. И до этого выезжали, причем заявляли, что едут в больницу, а сами отправлялись на пикник. Это нехорошо. Есть положение о карантине, и его нужно соблюдать», — отметил он.

Это не самоуправство, а защита интересов наших граждан, забота об их здоровье. Алтынбек Намазалиев

В республиканском штабе 24.kg пояснили, что местные власти могут по своему усмотрению и только с согласия областных администраций ставить на въезде в населенные пункты оградительные сооружения.