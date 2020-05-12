Система выдачи спецпропусков показала слабую эффективность. Результаты опроса

Неправительственная организация «Гражданский союз» продолжает мониторинг действий сотрудников силовых структур в период режима ЧС. Об этом 24.kg сообщил ее представитель Тимур Шайхутдинов.

По его словам, проводятся онлайн-опросы. Анкета охватывает период с 1 мая по сегодняшний день. «В нее также включены отдельный блок вопросов о деятельности патрульной милиции в Бишкеке и оценки их действий. Опрос анонимный, результаты и полученные от граждан рекомендации будут отражены в обзоре мониторинга и переданы в соответствующие структуры. По результатам предыдущих этапов мониторинга «Гражданский союз» уже направил обращение в Генеральную прокуратуру с призывом дать правовую оценку выявленным фактам, а также передал результаты мониторинга в комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции», — отметил Тимур Шайхутдинов.

Он добавил, что в предыдущих опросах 20 процентов водителей и 18 процентов пешеходов жаловались на грубость милиционеров на блокпостах.

Однако у большинства никаких проблем при взаимодействии с сотрудниками милиции не возникло. А вот претензии к комендатуре не прекращались.

Респонденты (44,4 процента) утверждали, что им удалось получить пропуск только при личном визите в комендатуру, при заполнении электронной заявки в 55 процентах случаев был отказ. «Система выдачи спецпропусков показала слабую эффективность, коррупциогенность и отсутствие полноценной обратной связи. Чрезвычайно сложно было выяснить причину отказа», — подчеркнули в своем отчете представители «Гражданского союза».

Напомним, что, отменив ЧП, власти продлили режим ЧС. Мэрия столицы ввела новые требования для въезда в Бишкек и перемещения по городу.