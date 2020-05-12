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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правозащитники Кыргызстана требуют протестировать заключенных СИЗО

Гражданское общество еще раз обращает внимание власти на ситуацию в местах заключения. Правозащитники — Динара Ошурахунова и Клара Сооронкулова выступили с заявлением.

По их словам, адвокатам и правозащитникам поступает информация, что в СИЗО-1 находятся заключенные с симптомами COVID- 19 и те, кто перенесли в последние дни похожие болезни. Однако им не оказывается необходимая медицинская помощь и администрация следственного изолятора не предпринимает никаких мер для установления точного диагноза, убеждая заключенных, что они больны обычной простудой. При этом в камерах находятся до 15 человек и более.

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«Несмотря на заверения руководства ГСИН о том, что у них имеются две лаборатории и проводятся ПЦР-анализы, заключенные сообщают, что никаких тестов на выявление коронавирусной инфекции в учреждении не делают. В связи с этим считаем, что обследование на COVID- 19 должны проводиться с участием врачей общей системы здравоохранения и по алгоритмам Минздрава КР. Убедительно требуем от омбудсмена Токона Мамытова и и. о. директора Наццентра по предупреждению пыток Динары Саяковой четкого и добросовестного исполнения своего мандата в части осуществления контроля за соблюдением прав заключенных на получение своевременной и качественной медицинской помощи и обследования», — отметили правозащитники.

В заявлении говорится, что они требуют проведения мониторинга мест лишения свободы и заключения для получения объективной информации о сложившейся ситуации и мерах, принимаемых для предотвращения распространения инфекции, а также обследования и лечения больных.

«Призываем также Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца обратить внимание на ситуацию с заключенными, посетить их и дать свою оценку нынешнему состоянию их содержания», — подчеркнули подписавшиеся.

Отметим, ранее руководство ГСИН заявляло, что спецконтингент СИЗО-1 будет протестирован на коронавирус. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152564/
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